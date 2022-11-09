Клаудиньо назвал фаворитов ЧМ-2022

Один из ведущих футболистов петербургского «Зенита» Клаудиньо высказался о предстоящем старте чемпионата мира – 2022, который пройдет в Катаре.

«Надеюсь, что Бразилия выиграет ЧМ! У нашей сборной есть для этого все. Кто еще фаворит? Франция и Германия - одни из главных претендентов на золотой кубок», - приводит слова полузащитника издание «Чемпионат».

Сборная Бразилии сыграет на групповом этапе чемпионата мира с национальными командами Камеруна, Швейцарии и Сербии.

Напомним, что действующим обладателем трофея является сборная Франции, победившая на мундиале в России.