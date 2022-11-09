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Юсупов: «Нобоа глупо отказывать «Зениту»

09 Ноября 2022 • 13:03 Комментировать (1)

Хавбек «Сочи» Артур Юсупов рассказал, что думает по поводу слухов о возможном трансфере одноклубника Кристиана Нобоа в петербургский «Зенит».

«Если есть предложение от «Зенита», то это нормально. Все-таки команда выше уровнем, чем «Сочи». Глупо отказывать», - передает слова Юсупова «РБ Спорт».

Нобоа связан трудовыми обязательствами с «Сочи» до середины 2023 года. В нынешнем сезоне 37-летний эквадорский полузащитник провел во всех турнирах 16 поединков, записав на свой счет десять забитых мячей и одну голевую передачу.

Напомним, что Кристиан выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Кристиан Нобоа Артур Юсупов Сочи
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Комментарии (1)
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ингерман
09 Ноября 2022 в 13:08
ай неужта на месцо чистяка планируюц? )))
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