Юсупов: «Нобоа глупо отказывать «Зениту»

Хавбек «Сочи» Артур Юсупов рассказал, что думает по поводу слухов о возможном трансфере одноклубника Кристиана Нобоа в петербургский «Зенит».

«Если есть предложение от «Зенита», то это нормально. Все-таки команда выше уровнем, чем «Сочи». Глупо отказывать», - передает слова Юсупова «РБ Спорт».

Нобоа связан трудовыми обязательствами с «Сочи» до середины 2023 года. В нынешнем сезоне 37-летний эквадорский полузащитник провел во всех турнирах 16 поединков, записав на свой счет десять забитых мячей и одну голевую передачу.

Напомним, что Кристиан выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год.