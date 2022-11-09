Агент ответил на вопрос об уходе Тюкавина из «Динамо»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего столичного «Динамо» Константина Тюкавина, высказался насчет будущего своего клиента в стане «бело-голубых».

«У него контракт с «Динамо». Разговоров о зимнем переходе нет. Если «Динамо» захочет продать Тюкавина или отдать в аренду, тогда будем работать», - передает слова агента «Спорт-экспресс».

Константин является воспитанником футбольной академии «Динамо». В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 19 матчах во всех турнирах, отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Контракт 20-летнего игрока рассчитан до 2024 года, его трансферная стоимость – семь миллионов евро.