Петржела - о легионерах в «Зените»: «Их очень много, должны играть русские»

Экс-главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал, как относится к ставке «сине-бело-голубых» на легионеров.

«Во многих командах легионеры не играют. Только в «Зените» иностранцев очень много. Я против этого! В российских командах должны играть русские ребята», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Стоит отметить, что в заявке петербургского клуба значатся десять иностранных футболистов.

После 16 туров Премьер-лиги подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть баллов. В ближайшем матче «Зенит» сыграет на выезде с «Торпедо».