Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил поражение «армейцев» от «Пари НН» (0:1) в 16-м туре РПЛ и поделился ожиданиями от дерби ЦСКА против «Динамо» в 17-м туре чемпионата России.

- Да, ЦСКА проиграл дома «Пари НН», но нельзя из-за одного поражения наводить панику. «Армейцы» имеют моменты, но им не везёт, и они начинают нервничать. Теперь на кону дерби с «Динамо» – тоже немаловажный матч. Скорее всего, будет боевая ничья, на руку всем остальным.

Рано или поздно всё заканчивается – и хорошие серии, и плохие. Желательно, конечно, максимально продлить хорошие и минимизировать плохие – тогда и будешь чемпионом или с медалями. Ошибаются все, поэтому вопрос в том, кто делает это реже.