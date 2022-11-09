Орлов принёс извинения Чистякову и «Ахмату»

Известный комментатор Геннадий Орлов принес извинения защитнику петербургского «Зенита» Дмитрию Чистякову и «Ахмату» за распространение слуха о грядущем переходе игрока в грозненский клуб.

«Хочу извиниться перед Дмитрием за информацию о его переходе в «Ахмат» этой зимой. Признаю, что нужно проверять источники. Приношу свои извинения и клубу «Ахмат», - передает слова комментатора «Спорт-экспресс».

Чистяков сыграл в нынешнем сезоне чемпионата России пять матчей, в которых не отметился результативными действиями. После 16 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 6-очковым отрывом.