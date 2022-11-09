Бывший полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выступление московского ЦСКА в текущем сезоне.

- В основном, я так думаю, у ЦСКА многое зависит от везения. Сказать, что там игроки лучше, чем в «Краснодаре», я не могу. Они все примерно такого же уровня и в «Спартаке», и в ЦСКА, и в «Динамо». Вряд ли проблемы «армейцев» в тренере или во взаимоотношениях внутри коллектива. Наверно, им просто нужна свежая кровь какая-то. Там требуются люди, которые покажут тем, которые там уже давно играют, что на месте стоять нельзя. Что футбол – такая игра, где надо каждый день доказывать. ЦСКА нужно чуть-чуть усилиться в каких-то линиях. Есть некоторые люди, которые не очень соответствуют целям команды. А когда они добавятся, результаты станут лучше. Я думаю, всё поправимо у ЦСКА.