Агент Бальде рассказал, когда игрок приступит к тренировкам со «Спартаком»

Футбольный агент Федерико Пасторелло, который представляет интересы форварда московского «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, когда футболист возобновит тренировки с «народной командой».

В разговоре с журналистом «РИА Новости» представитель Бальде заявил, что игрок приступит к тренировкам с «красно-белыми» на следующей неделе.

Напомним, что Кейта пополнил ряды московского топ-клуба в летнее трансферное окно. В середине сентября стало известно, что Бальде дисквалифицирован на три месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за «Кальяри».