Колыванов: «В будущем Пиняев может стать лидером сборной России»

Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов высказался касательно приглашения талантливого полузащитника самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняева на ноябрьский тренировочный сбор национальной команды.

«Сергей - футболист одаренный. У него прекрасная скорость, дриблинг, удар. Думаю, Пиняев заслужил вызов в сборную. В будущем он может стать лидером команды», - передают слова эксперта «Известия».

В нынешнем сезоне 18-летний хавбек отметился тремя голами и тремя ассистами в 13 поединках за самарский коллектив.

В ноябре сборная России проведет товарищеские матчи против Таджикистана и Узбекистана.