Нигматуллин: «С Галактионовым «Локомотив» может проиграть битву за выживание»

Известный в прошлом голкипер, а ныне футбольный эксперт Руслан Нигматуллин отреагировал на информацию о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера московского «Локомотива».

«Судя по всему, так и произойдет - назначат Галактионова. Но боюсь, «Локомотив» продолжит бороться за выживание. Даже может проиграть эту битву», - приводит слова Нигматуллина издание «Чемпионат».

Напомним, что в настоящий момент Галактионов занимает пост наставника «Пари НН».

«Железнодорожники» провально выступают в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. После 16 туров чемпионата «Локомотив» набрал 13 баллов и занимает лишь 14-е место в таблице.