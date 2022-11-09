Клаудиньо оценил уровень конкуренции в РПЛ

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо высказался об уровне конкурентов своей команды в Российской премьер-лиге.

«В России конкурентный чемпионат, слабых команд нет. На игру с «Зенитом» все настраиваются как на последнюю. Наверное, матчи со «Спартаком» были самыми непростыми», - приводит слова бразильского легионера издание «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги петербургский клуб лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Спартак» на шесть баллов.

В рамках 17-го тура чемпионата России «Зенит» на выезде встретится с «Торпедо».