Каррера оценил результаты «Спартака» в текущем сезоне РПЛ

Итальянский специалист Массимо Каррера, приводивший московский «Спартак» к чемпионскому титулу, высказался о результатах «народной команды» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«За результатами слежу - и вижу, что у «Спартака» получается хорошо. Поздравляю как тренера, так и игроков. Доволен тем, что «Спартак» сейчас на втором месте», - передает слова Карреры издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что «красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на шесть баллов. В рамках 17-го тура Премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Локомотивом» на «РЖД Арене».