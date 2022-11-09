Багринцев: «ЦСКА ещё поборется с «Зенитом»

Экс-футболист московского ЦСКА Эдуард Багринцев поделился мнением о перспективах своего бывшего клуба в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«У ЦСКА одна цель - чемпионство. Бывают удачные и неудачные игры, но я не сомневаюсь, что они будут в тройке. ЦСКА еще поборется с «Зенитом», - передает слова Эдуарда издание Metaratings.ru.

По итогам 16 туров чемпионата России «армейцы» набрали 29 баллов и располагаются на четвертом месте в турнирной таблице. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на десять баллов.

В следующем матче ЦСКА на выезде встретится с «Динамо». Дерби пройдет 13 ноября.