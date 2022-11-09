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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клаудиньо ответил, можно ли «Зенит» досрочно считать чемпионом РПЛ

09 Ноября 2022 • 08:33 Комментировать

Один из лидеров петербургского «Зенита» Клаудиньо высказался насчет чемпионской гонки в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. По итогам 16 туров «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице с 6-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

«Мы – чемпионы? Разумеется, нет. Впереди весь второй круг. Перед нами стоит четкая задача, мы шаг за шагом движемся к ней, но вешать медали на шею слишком рано», - приводятся слова бразильского полузащитника на страницах издания «Чемпионат».

В рамках 17-го тура Премьер-лиги петербургская команда на выезде встретится со столичным «Торпедо». Поединок состоится в Москве 12 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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