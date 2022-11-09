Чистяков вместе с другими футболистами «Зенита» сходил в баню

Игроки петербургского «Зенита» посетили баню после последнего неудачного поединка в чемпионате России, сообщает клубная пресс-служба. Подопечные Сергея Семака в 16-м туре потерпели первую неудачу в нынешнем розыгрыше РПЛ, уступив на своем поле грозненскому «Ахмату» со счетом 1:2.

Примечательно, что вместе с командой в баню сходил защитник Дмитрий Чистяков, игрой которого недовольно руководство «сине-бело-голубых». Ранее гендиректор клуба Александр Медведев заявлял, что Чистяков будет отстранен от первой команды.

В следующем туре Премьер-лиги петербургский коллектив на выезде встретится с московским «Торпедо».