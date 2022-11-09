Юсупов рассказал о предложениях из Европы

Российский хавбек Артур Юсупов, ныне выступающий во составе «Сочи», рассказал о предложениях из Европы. По его словам, у него были варианты продолжения карьеры в чемпионате Турции.

«Со мной связывались какие-то средненькие команды. Но я об этом даже не думаю. Во-первых, у меня есть контракт. Во-вторых, пока не особо хочется в Турцию», - передает слова полузащитника издание «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Артур принял участие в 13 поединках за сочинскую команду, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.