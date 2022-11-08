Каррера: «Очень расстроен, что Италия и Россия не сыграют на ЧМ-2022»

Бывший наставник столичного «Спартака» Массимо Каррера высказался об отстранении России от катарского чемпионата мира.

«Очень расстроен, что сборные Италии и России не сыграют на ЧМ-2022. Италия могла бороться за победу, а Россия — выйти в плей-офф», – заявил победитель РПЛ в интервью Sport24. По мнению специалиста, отстранение от международных выступлений является плохим прецендентом для всего мирового футбола.

Напомним, что российским клубам и сборным запрещено участвовать в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. Из-за этого подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в стыках за выход на катарский мундиаль в марте 2022 года.

