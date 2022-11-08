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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гленн Бейл рассказал, кого считает лучшим игроком РПЛ

08 Ноября 2022 • 22:01 Комментировать

Бельгийский защитник Гленн Бейл, выступающий за самарские «Крылья Советов», назвал форварда московского «Спартака» Куинси Промеса лучшим на сегодняшний день игроком чемпионата России. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Я общался пару раз с Промесом до и после матчей, но мы не являемся друзьями. Я считаю его лучшим игроком в российском чемпионате сейчас! Он однозначно крутой нападающий. Забил большое количество голов, отдал достаточно голевых передач», - сказал Бейл.

Промес, который является игроком сборной Нидерландов, выступает за «красно-белых» с 2021 года. Ранее он уже играл за «Спартак» в период с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба нападающий стал чемпионом России – 2016/17 и выиграл Кубок России – 2021/22.

Также в карьере форварда были такие клубы, как испанская «Севилья», нидерландские «Твенте» и «Аякс».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Куинси Промес Гленн Бейл
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