Клаудиньо: «Нынешний сезон — особенный, мы можем завоевать вторую звезду»

Один из лидеров петербургского «Зенита» Клаудиньо высказался о значении текущей кампании «сине-бело-голубых».

«Нынешний сезон — особенный, когда мы можем завоевать вторую звезду, и это тоже влияет на мотивацию, даёт дополнительный настрой», – заявил победитель Олимпийских игр в Токио в интервью «Чемпионату».

По мнению полузащитника, команда серьёзно прибавила по сравнению с прошлым сезоном из-за летних усилений состава и улучшившейся сыгранности. По словам игрока, все футболисты вносят вклад в общее дело.

Напомним, что Клаудиньо переехал в Северную столицу в прошлом году. В таблице Российской премьер-лиги «Зенит» находится на уверенном первом месте с отрывом в шесть очков от «Спартака». Пятое подряд чемпионство позволит «сине-бело-голубым» добавить на эмблему клуба вторую звезду за десятый титул в отечественной истории.

