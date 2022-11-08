Зюганов надеется, что РФС будет развивать отечественный футбол в условиях изоляции

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что РФС должен заняться развитием футбола в России, а также государствах, расположенных на территории бывшего СССР в то время, пока российские команды отстранены от международных соревнований. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Если вас (РФС) взяли в клещи, изолировали, то развивайте внутренний спорт, в том числе на просторах нашей бывшей Родины, культивируйте соревнования, поддерживайте, помогайте. К этому надо относиться серьезно. Будем этим заниматься, будут хорошие соперники», — сказал Зюганов.

Также политик привел в пример советский период истории отечественного футбола, в частности, «Британское турне» московского «Динамо» в 1945 году. По мнению Зюганова, спортсменам нужно прививать любовь к Родине и чувство ответственности, а в этом случае станут повышаться и результаты.

Ранее по решению УЕФА национальная команда России была исключена из отборочного турнира к чемпионату мира - 2022 и чемпионату Европы - 2024, и, как следствие не примет участие в финальных частях данных соревнований. Также от международных турниров на неопределенный срок были отстранены все российские клубы.