​«Челси» прервал обсуждение трансфера Захаряна с «Динамо»

Павел Пивоваров, занимающий должность генерального директора московского «Динамо», высказался о том, обсуждает ли клуб возможный трансфер Арсена Захаряна в «Челси».

«У нас сейчас нет коммуникаций с «Челси». Она была прервана со стороны английского клуба», - высказался Пивоваров, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что «Челси» проявлял интерес к Арсену Захаряну в конце лета. Трансфер не состоялся из-за проблем с его оплатой в условиях санкций.

Арсену Захаряну 19 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают полузащитника «Динамо» в 15 миллионов евро.