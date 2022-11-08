​Романцев прокомментировал своё назначение главой комитета ветеранов «Спартака»

Совет директоров «Спартака» принял решение о создании комитета ветеранов клуба. Олег Романцев, известный в прошлом тренер «красно-белых», возглавил этот комитет. Почётным президентом органа стал Никита Симонян. Что касается состава комитета, то в него вошли и другие известные в прошлом представители «Спартака».

«Я убеждён, что наша работа обеспечит связь поколений: контакты клуба с ветеранским сообществом и болельщиками станут более тесными и постоянными», - высказался Романцев, чьи слова приведены на официальном сайте «Спартака».

Ближайший матч «Спартак» проведёт 12 ноября – против «Локомотива» на поле соперника.