«Спартак» посредством своего официального сайта объявил о создании комитета ветеранов клуба. Решение было принято советом директоров.

Главой комитета ветеранов «Спартака» стал Олег Романцев – самый титулованный тренер в истории клуба. Почётным же президентом комитета выбран Никита Симонян – лучший бомбардир в истории «красно-белых».

Целью создания комитета ветеранов является сохранение спартаковских традиций. Кроме того, комитет будет помогать тем, что ранее выступал за «Спартак», а также их семьям.

Добавим, что «Спартак» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.