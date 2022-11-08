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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лахиялов – о ситуации Чистякова: «Если есть подозрения, предъявляйте конкретные факты» эксклюзив

08 Ноября 2022 • 18:40 Комментировать

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию вокруг защитника санкт-петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова.

- Любое поражение – это лакмусовая бумажка, чтобы проверить, какая атмосфера в том или ином клубе. Если на протяжении первого круга у «Зенита» не было поражений, и мы не могли определить, насколько здоровая там обстановка в коллективе, то сейчас мы увидели, что в команде и в клубе есть проблемы. До этого был уже такой звоночек, когда Мостовой оказался недоволен решением главного тренера, а сейчас все болячки вылезли наружу. Обвинить футболиста, грубо говоря, в договорном матче или в непрофессионализме – это очень жёсткое заявление, и чтобы его сделать, нужны веские основания. Конечно, по отношению к Чистякову поступили не совсем правильно. У каждого футболиста бывают неудачные дни, каждый футболист совершает ошибки, но если есть какие-то подозрения, надо предъявлять общественности конкретные факты, чтобы люди понимали, что это не просто так. А то получается, что громогласные заявления сделали, обвинили футболиста, и на этом всё закончилось, а игрок переживает. Кроме того, у него есть родные и близкие, которые читают прессу. Я думаю, им это не очень нравится, и всё это может сказаться на дальнейшей карьере футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чемпионат России Шамиль Лахиялов РПЛ Дмитрий Чистяков
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