​Личка объяснил, почему Дзюба не нужен «Оренбургу»

Артём Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» и теперь может вернуться в российский футбол. На вопрос о том, нужен ли Дзюба его команде, ответил главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка. По словам специалиста, он уважает Дзюбу как игрока и считает его знаковой фигурой для российского футбола. При этом Личка не хочет видеть 34-летнего форварда в своей команде из-за иной игровой философии.

«Я хочу, чтобы мои нападающие постоянно прессинговали. Забегали защитникам за спины, играли в интенсивный футбол. Артём все-таки форвард иного плана. Он здорово цепляется за мячи, помогает на стандартах, великолепен при игре спиной к воротам», - сказал Личка, чьи слова приводит на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Личка отметил, что ему было бы сложно интегрировать Дзюбу в действующую систему игры «Оренбурга».