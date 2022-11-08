​Личка: «В этом сезоне никто не отберёт у «Зенита» чемпионство»

Рулевой «Оренбурга» Марцел Личка вспомнил поражение своей команды от «Зенита» с результатом 0:8. По словам тренера, оренбуржцы хотели сыграть на встречных курсах, но по какой-то причине забыли об оборонительных действиях и об уровне соперника. Личка также отметил, что его команда оказалась не готова к креативу бразильцев из «Зенита».

«В РПЛ в этом сезоне никто не отберет у питерцев чемпионство», - высказался Личка, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

«ЦСКА, «Спартак», «Ростов» будут биться только за второе место», - добавил тренер, выражая своё мнение.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.