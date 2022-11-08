​Орлов: «Чистякову пойдёт на пользу критика»

Геннадий Орлов был одним из тех, кто обрушился с критикой на защитника Дмитрия Чистякова после его результативной ошибки в матче «Зенита» против «Ахмата». Более того, комментатор говорил, что Чистяков может перейти в «Ахмат», и эти слова спровоцировали массу домыслов.

Во вторник Дмитрий Чистяков вернулся к тренировкам с основой «Зенита» после короткого отстранения. Орлов дал комментарий на этот счёт.

«Хорошо, что вернулся в состав. Значит, Чистякову пойдёт на пользу критика. Он виноват в том эпизоде, что тут говорить? Пусть доказывает, что он мастер высокого уровня», - высказался Орлов, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Несмотря на поражение от «Ахмата» (1:2), «Зенит» лидирует в чемпионате России.