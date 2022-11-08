​Мостовой – о словах Салиховой в его адрес: «Все хотят быть ближе к звёздам»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Заремы Салиховой в свой адрес. Напомним, что вторая половинка Леонида Федуна сказала, что Мостовой достиг золотого дна. Так она ответила на слова экс-футболиста о Паоло Ваноли, ранее тренировавшем «Спартак».

Мостовой не связывает слова Салиховой с завистью.

«Зависть, что я добился успехов в футболе? Думаю, нет. Просто все хотят быть ближе к футболу и звёздам», - сказал Мостовой, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Александр Мостовой также сказал, что высказывания Заремы Салиховой его никак не задевают.