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Поступок Дмитрия Тарасова по отношению к супруге неприятно удивил фанатов

08 Ноября 2022 • 16:34 Комментировать

Бывший футболист Дмитрий Тарасов нынешней осенью вместе с другом – рэпером T-Killah организовал собственную футбольную команду «Родина Медиа», и сейчас немало времени уделяет своей работе. Дома спортсмен появляется редко, а потому воспитание детей и домашние хлопоты легли на хрупкие плечи его супруги – Анастасии Костенко. По слухам в Сети, именно из-за таких кардинальных перемен в семейной жизни отношения звезд стали трещать по швам.

Масла в огонь добавил и шуточный ролик, который опубликовал в своем микроблоге в социальных сетях Тарасов. Правда, он был снят в шуточном ключе. Дмитрий и Анастасия показали, как набрали в рот воды, а потом попытались побить друг друга подушками. В итоге все закончилось тем, что футболист оплевал супругу водой, получив ответный плевок в лицо от Анастасии.

«Вот так любим друг друга», - прокомментировал спортсмен видео, которое многим могло показаться забавным. Однако некоторые поклонники усмотрели в поступке новоиспеченного блогера злой умысел и скрытую агрессию.

«Абьюз во всей красе», «Плюнули друг в друга и довольны», «Перебор», «Такие действия точно не назовешь безобидными», «Ребят, зачем выставлять это на всеобщее обозрения», «Видимо, долго ждал подходящего момента, чтобы насолить жене», - написали в социальных сетях удивленные фолловеры.

Ранее в агрессивном поведении Тарасова обвиняла Ольга Бузова, с которой бывший спортсмен развелся в 2016 году. Расставание сопровождалось грандиозным скандалом. Обиженная звезда утверждала, что Дмитрий унижал ее и даже поднимал на нее руку.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Тарасов медийная лига Анастасия Костенко новости звезд скандалы
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