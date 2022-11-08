​Чистяков опубликовал фото после возвращения к тренировкам

Защитник Дмитрий Чистяков во вторник вернулся к тренировкам с «Зенитом» после временного отстранения от основы. В социальных сетях Чистяков даже опубликовал командную фотографию с тренировочного занятия. На фото футболист наложил сердечко.

Напомним, что в игре против «Ахмата» Дмитрий Чистяков допустил результативную ошибку и был заменён уже по ходу первого тайма. Позже Александр Медведев, генеральный директор «Зенита», сообщил, что Чистяков выведен из основы.

Поражение от «Ахмата» (1:2) стало для «Зенита» первым в этом чемпионате. Несмотря на осечку, питерцы продолжают уверенно лидировать в Премьер-лиге.