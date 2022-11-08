Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ни один клуб не обратился в ЭСК РФС после 16-го тура РПЛ

08 Ноября 2022 • 13:44 Комментировать (1)

Редкий случай. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза не получила ни одного обращения от клубов Премьер-лиги по итогам матчей 16-го тура. Об этом информирует «Матч ТВ», ссылаясь на информацию от пресс-службы РФС.

Как правило, членам ЭСК РФС после игровых дней в чемпионате России приходится рассматривать достаточно большое число обращений по решениям арбитров, с которыми клубы не согласны, либо по которым хотят получить разъяснения. Отсутствие обращений не может не удивлять.

Матчи 17-го тура Российской премьер-лиги пройдут уже очень скоро – 11, 12 и 13 ноября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РПЛ ЭСК РФС
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
08 Ноября 2022 в 13:48
ай поняли што биспалезна.. )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
14:09 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Зарема Салихова снова говорит обо мне? Может, я ей нравлюсь как мужчина?»
13:57 · Россия. Премьер-лига
Лунёв — о споре с «Зенитом»: «Те деньги, которые мне должны, они обязаны выплатить»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Чистякова — про Орлова: «Сейчас он почему-то молчит, ляпнул гадость, и не хочет вести диалог» 1
13:44 · Россия. Премьер-лига
​Ни один клуб не обратился в ЭСК РФС после 16-го тура РПЛ 1
13:38 · Россия. Премьер-лига
Агкацев высказался о своём будущем в «Краснодаре»
13:32 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «При Федотове в «Сочи» было по-честному и по-футбольному, а потом всё рухнуло» эксклюзив
12:38 · Россия. Премьер-лига
Сборная России поздравила Хиддинка с днём рождения 3
12:32 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Зенита» отреагировал на новость о том, что Чистяков тренируется с командой 2
12:25 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Селихов своей игрой заслужил вызов в сборную России»
12:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Чистякова сообщил, что защитник тренируется с «Зенитом»
12:18 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» подтвердили факт переговоров с агентом Сычевого по новому контракту игрока
12:11 · Россия. Премьер-лига
Сычевой: «Постараюсь, чтобы первый вызов в сборную России не стал последним»
12:08 · Россия. Первая лига
В тульском «Арсенале» объяснили, почему не выплатили зарплату Чаушичу
11:51 · Россия. Премьер-лига
Зарема Салихова — о словах Мостового про Ваноли: «Кто действительно достиг золотого дна, так это сам Мостовой» 2
11:37 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» опровергли слухи о назначении Кержакова главным тренером команды
Все новости
Рекомендуем