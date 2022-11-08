​Ни один клуб не обратился в ЭСК РФС после 16-го тура РПЛ

Редкий случай. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза не получила ни одного обращения от клубов Премьер-лиги по итогам матчей 16-го тура. Об этом информирует «Матч ТВ», ссылаясь на информацию от пресс-службы РФС.

Как правило, членам ЭСК РФС после игровых дней в чемпионате России приходится рассматривать достаточно большое число обращений по решениям арбитров, с которыми клубы не согласны, либо по которым хотят получить разъяснения. Отсутствие обращений не может не удивлять.

Матчи 17-го тура Российской премьер-лиги пройдут уже очень скоро – 11, 12 и 13 ноября.