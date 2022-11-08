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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «При Федотове в «Сочи» было по-честному и по-футбольному, а потом всё рухнуло» эксклюзив

08 Ноября 2022 • 13:32 Комментировать

Экс-полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сравнил тренерскую деятельность в ФК «Сочи» Владимира Федотова и Вадима Гаранина.

- Федотов как хороший мотиватор многое объяснил футболистам в «Сочи». Он убедил ребят, пришедших туда из «Зенита», что они ничуть не хуже тех, кто остались в самом «Зените», просто надо это доказывать. Федотов не стал в «Сочи» ничего выдумывать. При нём в команде был очень хороший микроклимат. Были люди, которые именно своим мастерством вели других и показывали им пример на тренировках, – тот же Нобоа и так далее. Федотов нашёл ключи подхода к каждому, и получился хороший коллектив, а в нашем чемпионате многого не надо. Люди понимали, что нельзя валять дурака, что просто так в состав не попадёшь. То есть было по-честному, по-футбольному. Люди выходили и бились за результат. А когда пришёл другой тренер, они поняли, что можно сбавить, плохо тренироваться, дурака валять. Или Гаранин привёл с собой непонятных игроков и говорил, что усилил команду, но на самом деле не усилил, и это всё рухнуло. Я думаю, он не смог там ничего сделать по сравнению с Федотовым, хотя бы поддержать тот уровень. Что-то начал там рассказывать, учить, переделывать – вот оно потихонечку всё и пропало. Многое зависит от тренера в таких командах. Да и в «Зените» бразильцы что-то из себя представляют, только когда бегают. А без беготни и самоотверженности на них смотреть грустно, ничем они не отличаются. «Сочи» вообще специфический город, курортный. И если туда назначить любого, кто на пляж будет ходить, то вряд ли чего-то получится.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Владимир Федотов Сочи РПЛ Александр Чугунов
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