Экс-полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сравнил тренерскую деятельность в ФК «Сочи» Владимира Федотова и Вадима Гаранина.

- Федотов как хороший мотиватор многое объяснил футболистам в «Сочи». Он убедил ребят, пришедших туда из «Зенита», что они ничуть не хуже тех, кто остались в самом «Зените», просто надо это доказывать. Федотов не стал в «Сочи» ничего выдумывать. При нём в команде был очень хороший микроклимат. Были люди, которые именно своим мастерством вели других и показывали им пример на тренировках, – тот же Нобоа и так далее. Федотов нашёл ключи подхода к каждому, и получился хороший коллектив, а в нашем чемпионате многого не надо. Люди понимали, что нельзя валять дурака, что просто так в состав не попадёшь. То есть было по-честному, по-футбольному. Люди выходили и бились за результат. А когда пришёл другой тренер, они поняли, что можно сбавить, плохо тренироваться, дурака валять. Или Гаранин привёл с собой непонятных игроков и говорил, что усилил команду, но на самом деле не усилил, и это всё рухнуло. Я думаю, он не смог там ничего сделать по сравнению с Федотовым, хотя бы поддержать тот уровень. Что-то начал там рассказывать, учить, переделывать – вот оно потихонечку всё и пропало. Многое зависит от тренера в таких командах. Да и в «Зените» бразильцы что-то из себя представляют, только когда бегают. А без беготни и самоотверженности на них смотреть грустно, ничем они не отличаются. «Сочи» вообще специфический город, курортный. И если туда назначить любого, кто на пляж будет ходить, то вряд ли чего-то получится.