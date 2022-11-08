Сборная России поздравила Хиддинка с днём рождения

Сегодня, 8 ноября, день рождения отмечает известный нидерландский тренер Гус Хиддинк. Специалисту исполнилось 76 лет. Пресс-служба сборной России не осталась в стороне и поздравила наставника с праздником.

«От всей души поздравляем легендарного тренера, желаем крепкого здоровья, благополучия и бесконечной жизненной энергии! И еще раз спасибо за подаренную нам сказку!» - говорится в сообщении сборной России в социальных сетях.

Под руководством Хиддинка национальная команда России дошла до 1/2 финала Евро-2020, где потерпела поражение от итальянцев. На том турнире россияне стали бронзовыми призерами.