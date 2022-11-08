Гендиректор «Зенита» отреагировал на новость о том, что Чистяков тренируется с командой

Сегодня утром появилась новость, что защитник Дмитрий Чистяков тренируется с основой командой петербургского «Зенита», хотя его собирались отстранить за провальную игру против «Ахмата» (1:2). Эту информацию прокомментировал гендиректор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.
«Прежде чем задавать неподготовленные вопросы, изучите разницу между составом и основным составом. Выведен ли он из состава? Завтра узнаете у Семака», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».
В текущем сезоне защитник сыграл за «Зенит» девять матчей во всех турнирах.
Следующий поединок питерцы проведут на выезде против московского «Торпедо» 12 ноября.
Учитывая же, что Газпром - достояние российского народа, можно сделать вывод, что Чистяков ВРАГ РОССИИ!
Думаю ФСБ следует им заняться.
И отвечать на искреннее негодование газпромовцев должен не СЕМАК, а ФСБ
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