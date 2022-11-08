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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Зенита» отреагировал на новость о том, что Чистяков тренируется с командой

08 Ноября 2022 • 12:32 Комментировать (2)

Сегодня утром появилась новость, что защитник Дмитрий Чистяков тренируется с основой командой петербургского «Зенита», хотя его собирались отстранить за провальную игру против «Ахмата» (1:2). Эту информацию прокомментировал гендиректор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Прежде чем задавать неподготовленные вопросы, изучите разницу между составом и основным составом. Выведен ли он из состава? Завтра узнаете у Семака», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне защитник сыграл за «Зенит» девять матчей во всех турнирах.

Следующий поединок питерцы проведут на выезде против московского «Торпедо» 12 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков Александр Медведев
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Комментарии (2)
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ингерман
08 Ноября 2022 в 12:53
ай с тарпедай выйдец с капитаньскай павязкай.. А-ха-ха-ха! )))
rac531
08 Ноября 2022 в 12:49
В общем понятно, что Чистяков ВРАГ "Зенита", а, следовательно и Газпрома!
Учитывая же, что Газпром - достояние российского народа, можно сделать вывод, что Чистяков ВРАГ РОССИИ!
Думаю ФСБ следует им заняться.
И отвечать на искреннее негодование газпромовцев должен не СЕМАК, а ФСБ
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