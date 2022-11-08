Агент Чистякова сообщил, что защитник тренируется с «Зенитом»

Футбольный агент Андрей Талаев, который сотрудничает с защитником петербургского «Зенита» Дмитрием Чистяковым, рассказал, что его клиент тренируется с основной командой «сине-бело-голубых».

«У «Зенита» был сбор команды перед тренировкой. Дима принял в нем участие. Сейчас идет тренировка, Дима находится на базе и готовится с командой», - приводит слова агента «Спорт-экспресс».

Напомним, что после поражения в матче с «Ахматом» гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Чистяков отстранен от основной команды. Таким образом защитника хотели наказать за провальную игру против грозненского клуба.