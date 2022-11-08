Сычевой: «Постараюсь, чтобы первый вызов в сборную России не стал последним»

Один из лучших бомбардиров нынешнего сезона РПЛ Владимир Сычевой, выступающий на клубном уровне за «Оренбург», высказался о своем вызове в национальную команду России на предстоящие товарищеские матчи.

«Приятно, что мне доверили место. Постараюсь не подвести и остаться на том же уровне, чтобы первый вызов в сборную не стал последним», - передает слова нападающего пресс-служба клуба.

В ноябре сборная России проведет два товарищеских поединка – против Таджикистана и Узбекистана. Оба спарринга пройду на выезде.

В последнем матче, состоявшемся в сентябре, подопечные Валерия Карпина победили Кыргызстан со счетом 2:1.