Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, который был выведен из состава петербургского клуба после поражения от грозненского «Ахмата» (1:2).

- Так трудно, конечно, сказать, надо знать качества Чистякова. Мне кажется, это всё исходит от того, что у нас футболистов любят захваливать. Как только человек проводит один хороший матч, так все сразу начинают рассказывать, что его нужно в сборную, сыплют множество комплиментов в его адрес, пророчат большое будущее. Как в «Динамо» с тем же Захаряном. Но нельзя так. Раньше молодые игроки видели уровень других людей в команде и сразу знали своё место. Это и я проходил, и все проходили. А сейчас нет всей этой преемственности, ещё и тренер рассказывает кому-то молодому, что он лучше всех остальных. Мне кажется, Чистякову просто понаговорили, что он большой футболист, а на самом дела ему до такого уровня как до луны. Ему надо пахать, работать и относиться к делу по-другому. Я думаю, причина именно в этом. По-моему, там половина вины у Семака. Должны быть в команде лидеры, уважаемые люди, как это было всегда раньше. В своё время это были небожители – мастера такого класса, что только мечтать можно было. Все выходили, пахали, трудились. Видимо, Чистяков почувствовал себя суперфутболистом, а мастерства у него нет никакого. Вот и всё. Я считаю, с этой стороны надо рассматривать.