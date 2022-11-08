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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бейл: «Готов стать легендой «Крыльев Советов»

08 Ноября 2022 • 10:55 Комментировать

Нидерландский защитник Гленн Бейл, выступающий в чемпионате России за «Крылья Советов», высказался относительно своих выступлений за самарскую команду.

«Я готов стать легендой «Крыльев». У меня действительно есть амбиции. У меня ещe полтора года контракта. Посмотрим, что будет дальше», - приводит слова Бейла издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне нидерландец принял участие в 20 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

По итогам 16 туров чемпионата России самарский клуб с 20 баллами занимает десятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Гленн Бейл
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