Бейл: «Готов стать легендой «Крыльев Советов»

Нидерландский защитник Гленн Бейл, выступающий в чемпионате России за «Крылья Советов», высказался относительно своих выступлений за самарскую команду.

«Я готов стать легендой «Крыльев». У меня действительно есть амбиции. У меня ещe полтора года контракта. Посмотрим, что будет дальше», - приводит слова Бейла издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне нидерландец принял участие в 20 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

По итогам 16 туров чемпионата России самарский клуб с 20 баллами занимает десятое место в турнирной таблице.