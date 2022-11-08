Бейл: «Мне невозможно играть в сборной Нидерландов, это другой уровень»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, почему не провел за сборную Нидерландов ни одного матча. По его словам, причина кроется в высокой конкуренции за место в составе «оранжевых».

«В сборной сумасшедший подбор игроков из «Барселоны», «Ливерпуля» и так далее. Мне невозможно играть в этой команде. Это другой уровень для меня», - передает слова 27-летнего футболиста «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Бейл провел 16 поединков, в которых забил один гол с пенальти и отдал одну результативную передачу. В его пассиве две желтые и одна красная карточка.