Бейл: «В будущем Пиняев будет играть за «МЮ»

Нидерландский легионер Гленн Бейл, который выступает за самарские «Крылья Советов», высказался об игре своего одноклубника Сергея Пиняева. 18-летнего футболиста вызвали в сборную России на ноябрьские товарищеские матчи.

Сергей может еще больше забивать и отдавать голевых передач. Предсказываю ему большое будущее, например, что он будет играть в «Манчестер Юнайтед». Почему нет?» - передает слова футболиста «РБ Спорт».

В этом сезоне на счету Пиняева три гола и три результативные передачи в 13 поединках за «Крылья Советов».

В ноябре сборная России проведет спарринги с Таджикистаном и Узбекистаном.