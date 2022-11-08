Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк: «В «Ахмате» полностью довольны Конате»

08 Ноября 2022 • 10:06 Комментировать

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы форварда грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался положении дел своего клиента в нынешнем клубе, а также о предложениях от других команд.

Есть ли предложения от других клубов? На данный момент у него контракт с «Ахматом». Если что-то появится, все предложения мы перенаправим в клуб. Им полностью довольны в команде», - приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 24-летний африканский нападающий забил семь голов в 15 матчах.

По итогам 16 туров «Ахмат» с 26 баллами занимает пятое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк мохамед конате Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
10:45 · Россия. Премьер-лига
Гулиев: «Если «Химки» продолжат играть так, как с «Оренбургом», то 100% выйдут из зоны выживания»
10:43 · Россия. Премьер-лига
Карпукас — о попадании в сборную: «Очень рад, но сейчас в голове только игра против «Спартака»
10:39 · Россия. Премьер-лига
Гулиев оценил шансы «Локомотива» в борьбе за выживание
10:26 · Россия. Премьер-лига
Бейл: «Мне невозможно играть в сборной Нидерландов, это другой уровень»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Габулов считает, что вратарь «Краснодара» Сафонов дважды грубо ошибся в игре с «Факелом»
10:13 · Россия. Премьер-лига
Бейл: «В будущем Пиняев будет играть за «МЮ»
10:09 · Россия. Премьер-лига
Солдатенков отреагировал на слухи об интересе «Локомотива»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «В «Ахмате» полностью довольны Конате»
09:45 · Россия. Премьер-лига
Отец Чистякова — о «Зените»: «Большие деньги — это большая грязь»
09:16 · Россия. Премьер-лига
Изидор: «После тренировок в «Монако» задерживался вместе с Головиным»
09:04 · Россия. Премьер-лига
Корниленко: «Пиняев своей результативной игрой заслужил оказаться в сборной России»
08:53 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков ответил на вопрос о назначении в «Сочи» 1
08:42 · Россия. Премьер-лига
Ежов: «Вызов Пиняева в сборную России - случай экстраординарный»
08:31 · Россия. Премьер-лига
Ежов: «Крылья Советов» готовы бороться за 5-6 место в РПЛ»
08:17 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков возглавит «Сочи»
Все новости
Рекомендуем