Селюк: «В «Ахмате» полностью довольны Конате»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы форварда грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался положении дел своего клиента в нынешнем клубе, а также о предложениях от других команд.

Есть ли предложения от других клубов? На данный момент у него контракт с «Ахматом». Если что-то появится, все предложения мы перенаправим в клуб. Им полностью довольны в команде», - приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 24-летний африканский нападающий забил семь голов в 15 матчах.

По итогам 16 туров «Ахмат» с 26 баллами занимает пятое место в турнирной таблице.