Корниленко: «Пиняев своей результативной игрой заслужил оказаться в сборной России»

Футбольный функционер Сергей Корниленко, занимающий пост спортивного директора самарских «Крыльев Советов», высказался касательно приглашения полузащитника команды Сергея Пиняева в сборную России.

«Сергей быстро восстановился после травмы. Теперь он приносит пользу клубу, своей результативной игрой заслужил оказаться в окончательном списке сборной», - передает слова Корниленко Metaratings.ru.

В текущем месяце сборная России сыграет два товарищеских поединка. 17 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Таджикистана, а через несколько дней проведут спарринг с Узбекистаном.