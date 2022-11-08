Александр Кержаков ответил на вопрос о назначении в «Сочи»

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита», а ныне футбольный тренер Александр Кержаков отреагировал на информацию о своем возможном назначении на пост рулевого «Сочи».

«Правда ли, что я могу возглавить «Сочи»? Без комментариев», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что информацию о назначении Кержакова распространил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

Последним местом работы Александра был «Пари НН». Под его руководством команда из Нижнего Новгорода заняла 11-е место в прошлом сезоне Премьер-лиги.