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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ежов: «Вызов Пиняева в сборную России - случай экстраординарный»

08 Ноября 2022 • 08:42 Комментировать

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал вызов 18-летнего одноклубника Сергея Пиняева в ряды национальной сборной России.

«Все очень рады. Случай экстраординарный. Но все когда-то впервые бывает. Считаю, что Сережа заслужил», - передают слова Романа «Известия».

Напомним, что в ноябре сборная России проведет два товарищеских поединка – против национальных команд Таджикистана и Узбекистана. Игры пройдут 17 и 20 ноября соответственно.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Пиняев провел десять матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сборная России Роман Ежов Сергей Пиняев
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