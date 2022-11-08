Ежов: «Вызов Пиняева в сборную России - случай экстраординарный»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал вызов 18-летнего одноклубника Сергея Пиняева в ряды национальной сборной России.

«Все очень рады. Случай экстраординарный. Но все когда-то впервые бывает. Считаю, что Сережа заслужил», - передают слова Романа «Известия».

Напомним, что в ноябре сборная России проведет два товарищеских поединка – против национальных команд Таджикистана и Узбекистана. Игры пройдут 17 и 20 ноября соответственно.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Пиняев провел десять матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.