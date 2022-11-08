Ежов: «Крылья Советов» готовы бороться за 5-6 место в РПЛ»

Хавбек самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал, на что может претендовать его команда в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Готовы бороться за 5-6 место. Надо подтянуть реализацию моментов, совершать меньше ошибок в обороне - и вы не заметите разницу в нашей игре по сравнению с прошлогодними «Крыльями», - передает слова полузащитника издание «Известия».

После 16 сыгранных туров самарский коллектив набрал 20 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. Отставание от идущего шестым «Динамо» составляет шесть очков.

Ближайший матч «Крылья» проведут против «Ростова» на своем поле 12 ноября.