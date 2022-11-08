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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Кержаков возглавит «Сочи»

08 Ноября 2022 • 08:17 Комментировать

Экс-наставник «Пари НН» Александр Кержаков близок к назначению на пост главного тренера «Сочи». Об этом поведал комментатор Константин Генич во время «Коммент.Шоу» на ютубе.

Напомним, что ранее на пост наставника южан активно сватали бывшего рулевого «Локомотива» Марко Николича, однако переговоры сербом так и не увенчались успехом.

В последнем матче «Сочи» на своем домашнем стадионе «Фишт» расписал мировую с московским «Спартаком» (1:1). По итогам 16 туров Премьер-лиги команда занимает девятое место в турнирной таблице.

Следующий матч «Сочи» проведет на выезде против подмосковных «Химок» 13 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Сочи
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