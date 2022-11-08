Пиняев назвал свою цель в футболе

Атакующий полузащитник Сергей Пиняев, выступающий за самарские «Крылья Советов», рассказал о своих планах в футболе. 18-летний игрок заявил, что хотел бы выступать в Лиге чемпионов.

«Все хотят играть в топ-5 лиг и в Лиге чемпионов. Хочу оказаться в Европе в большой команде и быть на самом высшем уровне. Лига чемпионов - стимул», - передает слова перспективного футболиста «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Пиняев поучаствовал в десяти поединках чемпионата России, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с «Крыльями» рассчитан до лета 2025 года.