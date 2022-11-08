Кирьяков назвал клубы РПЛ, которые могут пригласить Дзюбу

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о том, где может продолжить карьеру 34-летний нападающий Артём Дзюба. На днях форвард стал свободным агентом, расторгнув трудовое соглашение с турецким «Адана Демирспор».

«Артём мог бы пойти во все клубы РПЛ, кроме, наверное, первой пятерки. Скорее всего, это будет Москва: «Локомотив», «Торпедо», есть варианты», - приводит слова Кирьякова Metaratings.ru.

В чемпионате Турции опытный форвард провел несколько месяцев. За этот период он принял участие в четырех поединках Суперлиги, в которых отметился одним забитым мячом.

Последним клубом Дзюбы в России был петербургский «Зенит».