Быстров - о Чистякове: «Во всех скандалах в футболе ни разу не видел, чтобы игрок был прав»

Экс-полузащитник сборной России и петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров высказался относительно отстранения защитника Дмитрия Чистякова от первой команды «сине-бело-голубых». Игрок был наказан таким образом за плохое выступление в домашнем матче против грозненского «Ахмата».

«Во всех скандалах в футболе ни разу не видел, чтобы игрок был прав. В любом случае в выигрышном положении оказывается клуб, хотя это и не всегда справедливо», - приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, что из-за грубой ошибки Чистякова «Ахмат» забил один из мячей в ворота «Зенита». Петербуржцы на своем поле уступили со счетом 1:2. Это фиаско стало для них первым в текущем розыгрыше РПЛ.