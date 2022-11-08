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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА отказался от трансфера Чистякова

08 Ноября 2022 • 07:45 Комментировать

Московский ЦСКА не заинтересован в подписании защитника Дмитрия Чистякова, правами на которого владеет петербургский «Зенит». Об этом стало известно журналистам издания Metaratings.ru.

Согласно сведениям источника, «армейцы» точно не станут предпринимать попытку подписать 28-летнего футболиста в предстоящее трансферное окно.

Напомним, что Чистякова отстранили от первой команды по итогам последнего матча с грозненским «Ахматом» (1:2). В той встрече «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, а Дмитрий показал крайне неудачную игру. Из-за его ошибки был пропущен один из голов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Дмитрий Чистяков
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